В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

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Многие люди поменяли свою позицию и решили привиться от коронавируса. Желающих вакцинироваться в последние дни стало больше во всех регионах России, и на Урале тоже. А в Екатеринбурге из-за наплыва желающих поставить прививки даже возник дефицит работников, которые заполняют документы для сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает агентство «Ура», ссылаясь на пресс-службу администрации города.
Согласно источнику, медучреждения сейчас нуждаются в работниках, которые занимаются заполнением документации для выдачи сертификатов о вакцинации. Дошло до того, что мэрия города решила привлечь волонтеров. Добровольцам обещают смены продолжительностью не более четырех часов. К тому же, уверяют, что работать они будут вне зоны вирусной опасности. Желающих помочь медикам обеспечат водой, масками. А ведь еще они могут рассчитывать на «огромную благодарность» - как жителей города, так и медиков.
«Кто-то сможет помогать один час, кто-то два. Волонтеры всегда нужны», — обратилась к добровольцам пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.
При этом ответить на вопрос, сколько конкретно волонтеров надо в помощь медикам, в администрации затруднились.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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