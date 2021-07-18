В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

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Глава Совета пенсионеров РФ Валерий Рязанский одобрил инициативу по начислению денежного пособия пенсионерам за прохождение вакцинации от коронавируса. По мнению специалиста, такая программа станет дополнительным стимулом для оперативной иммунизации возрастного населения страны, передает «News.ru».
Идея выдавать пенсионерам денежные пособия за вакцинация от ковида получила поддержку в Совфеде и Госдуме — первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв одобрили данную инициативу. Валерий Рязанский прокомментировал, что пенсионеры всегда являлись особо уязвимой группой населения, которая нуждается в помощи государства — в том числе и денежной.
«Нам очень важно ускорить темпы вакцинации в стране, для чего не лишними будут и поощрительные выплаты для пенсионеров. Любые выплаты пенсионерам не помешают — особенно те, которые потенциально могут покрывать расходы на медикаменты», - прокомментировал Рязанский.
Владимир Гутенёв отметил, что подобная идея должна быть обязательно подкреплена организационными решениями и заверена либо указом президента РФ, либо постановлением правительства.
«Если данная инициатива поможет ускорить темпы вакцинации в России, то мы определенно поддерживаем ее, и будем поощрять ее введение во всех регионах страны», - добавил Владимир Гутенёв.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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