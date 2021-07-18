В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

Вчера, 23:09

0

Image 16+
В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

Глава Совета пенсионеров РФ Валерий Рязанский одобрил инициативу по начислению денежного пособия пенсионерам за прохождение вакцинации от коронавируса. По мнению специалиста, такая программа станет дополнительным стимулом для оперативной иммунизации возрастного населения страны, передает «News.ru».

Идея выдавать пенсионерам денежные пособия за вакцинация от ковида получила поддержку в Совфеде и Госдуме — первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв одобрили данную инициативу. Валерий Рязанский прокомментировал, что пенсионеры всегда являлись особо уязвимой группой населения, которая нуждается в помощи государства — в том числе и денежной. 

«Нам очень важно ускорить темпы вакцинации в стране, для чего не лишними будут и поощрительные выплаты для пенсионеров. Любые выплаты пенсионерам не помешают — особенно те, которые потенциально могут покрывать расходы на медикаменты», - прокомментировал Рязанский. 

Владимир Гутенёв отметил, что подобная идея должна быть обязательно подкреплена организационными решениями и заверена либо указом президента РФ, либо постановлением правительства. 

«Если данная инициатива поможет ускорить темпы вакцинации в России, то мы определенно поддерживаем ее, и будем поощрять ее введение во всех регионах страны», - добавил Владимир Гутенёв.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

Вчера, 23:09

В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

Вчера, 22:59

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

Вчера, 08:09

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

16-07-2021, 19:54

«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

16-07-2021, 16:59

Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

15-07-2021, 20:39

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

15-07-2021, 11:24

Пригожин объяснил The New Yorker, почему Соболь и Навальный пытались дискредитировать власть

14-07-2021, 20:09

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

Назван срок начала выплат на детей школьного возраста

14-07-2021, 07:59

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников общепита

13-07-2021, 18:09

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

13-07-2021, 13:29

В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

12-07-2021, 19:19

Свердловская чиновница заразилась COVID-19 после вакцинации «Спутником»

12-07-2021, 14:54

Уральцы намерены выяснить, что бежит из кранов в Краснотурьинске

12-07-2021, 13:34

Врач в Саратове продал фиктивный сертификат о вакцинации от COVID-19

12-07-2021, 09:39

В Москве мужчина сам себе провел операцию, чтобы избежать вакцинации

12-07-2021, 07:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

0

Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает...

Подробнее
Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

17-07-2021, 22:49

0

Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...

Подробнее
Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Вчера, 09:39

0

В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...

Подробнее
Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

17-07-2021, 12:44

0

Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников...

Подробнее
Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

17-07-2021, 21:39

0

Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для...

Подробнее
Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

17-07-2021, 07:09

0

Социальные сети, тот же Facebook, пропуская публикации, в которых содержится дезинформация о вакцинах от коронавируса,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

17-07-2021, 10:29

0

Разработчики кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявляют, что она на все 100 процентов эффективна в...

Подробнее
Принудительную вакцинацию от COVID-19 назвали долгом перед страной

Принудительную вакцинацию от COVID-19 назвали долгом перед страной

17-07-2021, 10:49

0

Новые штаммы коронавируса спровоцировали третью волну пандемии. Штамм «дельта», выявленный впервые в Индии,...

Подробнее
Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

0

QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить...

Подробнее
Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

17-07-2021, 09:59

0

Всемирная организация здравоохранения пока не готова дать однозначный ответ о том, как долго обеспечивает защиту от...

Подробнее