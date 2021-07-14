«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

После экспериментальной вакцины ребенок из Тольятти заразился полиомиелитом.

Скоро уже три года, как Следком России расследует уголовное дело о последствиях вакцинации. По словам матери потерпевшего - Елены Нуфер, ее сыну Артему вкололи экспериментальную вакцину от полиомиелита во время плановой вакцинации в 2016 году. Об этом сообщает «МК».

«О том, что мой сын стал невольным участником клинических испытаний и ему вкололи экспериментальную вакцину, я узнала слишком поздно...», - рассказала женщина.

После медицинской процедуры жизнь семьи кардинально изменилась. Двухлетний Артем заболел полиомиелитом, но врачи долгое время отказывались это признавать. В конце концов мать ребенка добилась возбуждения уголовного дела.

«До этого мы сделали три инактивированных вакцины, это была уже вторая ревакцинация. То есть, если посчитать все, наша пятая вакцина против полиомиелита», — рассказала Нуфер.

Спустя три недели после вакцинации Артему стало совсем плохо: он перестал держать голову, ходить, сидеть и разговаривать. Стали появляться параличи. Мальчик даже перестал ходить в туалет.

Из изолятора Артема перевели в отделение, а вскоре выписали домой, указав, что у мальчика невропатия лицевого нерва слева и миозит.

«Я трижды приезжала в больницу, доказывала, что в документы необходимо внести, в каком состоянии находится Артем, что он ведь не шею потянул. У меня есть три эпикриза от разных дат, и там написано все что угодно, кроме того, что происходило на самом деле», — говорит мать ребенка.

После этого, по ее словам, вся их семья переболела полиомиелитом.

Вскоре Артема осмотрел другой специалист, установивший ему диагноз вакциноассоциированный полиомиелит. Правда, официальный диагноз ребенку не поставлен и по сей день.

«Вскоре я узнала, что примерно в то же время, как заболел мой Артем, от ревакцинации живой вакциной умерла совсем маленькая шестимесячная девочка. У меня есть контакты ее мамы. Она тоже из Самарской области. Никакой случайности. Всего от постынъекционных осложнений после введения вакцины пострадали 12 детей. Все из нашего города. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ», — рассказала Нуфер.

Как позже выяснило следствие, та партия вакцины, которой привили маленького Артема, была экспериментальной и мальчик получил укол новой двухвалентной вакциной: из старой вакцины убрали один из штаммов полиомиелита, оставив только два.

«В Москве в клинических испытаниях тоже участвовали маленькие дети. У меня есть даже презентация по этому поводу. Но мы не были участниками этих испытаний. Эта партия вакцины попала в наш город, по всей видимости, случайно. Иначе я не могу это объяснить», — отметила мать ребенка.

По ее словам, в Тольятти эта партия поступила 26 июля, а 3 августа мальчику уже сделали прививку. Хоть, по словам матери, никакого согласия на участие ребенка в эксперименте она не подписывала.

Артем Нуфер признан потерпевшим при «оказании услуги по иммунизации, не отвечающей требованиям безопасности его здоровья, предназначенной для детей до шести лет».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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