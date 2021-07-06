Журналисты Daily Telegraph подтвердили, что американские спецслужбы стали источниками ложной информации о «связях» российского бизнесмена Евгения Пригожина с «ЧВК Вагнера».

В юридической службе компании «Конкорд» напомнили, что в марте текущего года предприниматель начал процедуру по исключению его из санкционных списков Великобритании. Вскоре после этого на страницах Daily Telegraph была опубликована статья под названием «Тайная война российских вооруженных формирований в Ливии». В ней утверждалось, что Пригожин якобы имеет отношение к «ЧВК Вагнера» и к происходящему в североафриканском государстве.

Чтобы доказать обратное, бизнесмен написал заявление в Независимую организацию по стандартам печати в Великобритании (IPSO), в котором опроверг изложенную в вышеупомянутом СМИ информацию. Рассмотрев его обращение, сотрудники IPSO нашли его обоснованным и рекомендовали редакции издания разрешить вопрос с Пригожиным.

«Вследствие этого 6 июля 2021 года Daily Telegraph направило в адрес Евгения Викторовича сообщение, в котором подтвердило его предположения, что источниками данной псевдоинформации являются американские и британские спецслужбы, а также африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM)», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Помимо этого, корреспонденты СМИ обратились к бизнесмену с просьбой прокомментировать указанные в их статье сведения. В своем ответе Пригожин подчеркнул, что никак не связан с «ЧВК Вагнера». Более того, он выразил уверенность, что данной организации вовсе не существует.

«Насколько я понимаю, это собирательный образ русского несгибаемого духа, патриотизма и борьбы за справедливость. Это как три богатыря или 300 спартанцев, как вам больше нравится. Восставшие ангелы гнева, несущие единство России», - заявил бизнесмен.

В заключение он выразил благодарность сотрудникам IPSO за проявленные объективность и профессионализм. Также предприниматель поблагодарил журналистов Daily Telegraph за возможность высказать свое мнение по этим вопросам.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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