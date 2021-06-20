Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

Несмотря на сомнения в используемых препаратах, нежелание российских людей осуществлять вакцинирование от коронавирусного инфицирования, которое влечет за собой слабые показатели иммунизации населения, нельзя оправдать абсолютно никакими причинами. Такую информацию в беседе с представителем российского информационного издания NEWS.ru сообщил член всероссийской комиссии по борьбе с лженаукой РАН и представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

Да, как и во всем мире, в качестве и эффективности предлагаемых учеными вакцин есть определенная доля сомнений. Эти сыворотки являются инновационными по своей технологии разработки, а их испытания и внедрение в производство прошли чрезвычайно быстро. Однако каждый человек в Российской Федерации и во всем мире обязан учитывать, что человечество в этот раз встретилось с абсолютно новым видом инфекции. Появился огромнейший риск для здоровья людей. И столь ничтожные опасения совершенно не оправдывают массовый отказ российских людей от вакцинации, глубоко уверен учёный.

При этом собеседник NEWS.ru полагает, что сейчас, в период быстрого роста заболеваемости, приоритетом № 1 является не вакцинация, а предотвращение заражений. Власов призвал отказаться от массовых скоплений людей и жёстко раскритиковал проведение чиновниками «парада медиков» в Уфе.

«Это типичный пример того безобразия, которое у нас творится. Это вообще недопустимо, такого в нынешних условиях не должно быть», — подчеркнул профессор.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России тревожная, но темпы вакцинации остаются низкими.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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