Пригожин — о решении Басурина: «Вся страна не может прийти в ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» как относилась, так и будет относиться к Эдуарду Басурину с уважением, несмотря на его отказ от работы с ней. Об этом заявил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В пресс-службу бизнесмена поступил вопрос, касающийся отказа бывшего официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина от работы с ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин заявил, что действительно делал предложение военному присоединиться к «музыкантам».

«Мы с ним действительно встречались, и я сделал ему предложение: “В случае, если будет трудно — приходите, работу всегда найдем”. Он принял решение вести свой проект. В этом нет ничего предосудительного ни для нас, ни для него», — считает бизнесмен.

Кроме того, Пригожин обратил внимание, что вся страна не может поступить на работу в «оркестр».

«ЧВК “Вагнер” как относилась к Эдуарду Басурину с уважением, так и будет относиться с уважением. В конце концов, вся страна не может прийти работать в ЧВК “Вагнер”», — заявил бизнесмен.

Об увольнении заместителя главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина из рядов Вооруженных сил РФ стало известно в феврале. На встрече с Евгением Пригожиным он пояснил, что, будучи медийной личностью, «пострадал от самодурства» определенных людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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