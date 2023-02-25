Пригожин — о решении Басурина: «Вся страна не может прийти в ЧВК «Вагнер»

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
ЧВК «Вагнер» как относилась, так и будет относиться к Эдуарду Басурину с уважением, несмотря на его отказ от работы с ней. Об этом заявил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В пресс-службу бизнесмена поступил вопрос, касающийся отказа бывшего официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина от работы с ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин заявил, что действительно делал предложение военному присоединиться к «музыкантам».
Кроме того, Пригожин обратил внимание, что вся страна не может поступить на работу в «оркестр».
Об увольнении заместителя главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина из рядов Вооруженных сил РФ стало известно в феврале. На встрече с Евгением Пригожиным он пояснил, что, будучи медийной личностью, «пострадал от самодурства» определенных людей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....Подробнее
В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости». Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его...Подробнее
Уже стало привычным делом, что с каждым новым годом сходящие с конвейера автомобили становятся более экологичными....Подробнее
Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее...Подробнее
Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...Подробнее
Борьба с заимствованиями в русском языке уже идет и в сфере туризма. Было проведено исследование, в котором...Подробнее
Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, которое видели в Турции перед землетрясениями. Голубое...Подробнее
Агенство РИА Новости сообщает, что в столице Германии продолжается массовый протестный митинг против поставок киевскому...Подробнее
Согласно результатам рейтинга самых культурных городов Российской Федерации, составленного экспертами Национального...Подробнее
Комментировать