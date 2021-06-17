Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще на 5 лет

Демограф Владимир Тимаков предупредил россиян о риске повышения пенсионного возраста в России еще на 5 лет. По его словам, это станет суровой реальностью, если ситуация с рождаемостью в стране не улучшится. Сейчас же, впервые за всю историю страны, число тех, кто выходит на пенсию, превысило число ставших совершеннолетними.

«Если такие тенденции будут продолжаться, то в 30-х годах придется еще лет на пять повышать пенсионный возраст», – цитирует «Комсомолка» слова Тимакова.

По его словам, это произойдет, если будут сохранены темпы роста продолжительности жизни пятнадцатилетней давности. Тогда уже в 30-ых годах мужчины начнут выходить на заслуженный отдых в 70 лет, а женщины традиционно на пять лет раньше - в 65.

«Это вполне реальные цифры, Европа уже стремится к этим отметкам. Либо же придется сокращать размеры пенсий», - пояснил собеседник издания.

Демограф добавил, что если у человечества не получится победить пандемию коронавируса, продолжительность жизни снизится еще больше.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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