Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще на 5 лет

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Демограф Владимир Тимаков предупредил россиян о риске повышения пенсионного возраста в России еще на 5 лет. По его словам, это станет суровой реальностью, если ситуация с рождаемостью в стране не улучшится. Сейчас же, впервые за всю историю страны, число тех, кто выходит на пенсию, превысило число ставших совершеннолетними.
«Если такие тенденции будут продолжаться, то в 30-х годах придется еще лет на пять повышать пенсионный возраст», – цитирует «Комсомолка» слова Тимакова.
По его словам, это произойдет, если будут сохранены темпы роста продолжительности жизни пятнадцатилетней давности. Тогда уже в 30-ых годах мужчины начнут выходить на заслуженный отдых в 70 лет, а женщины традиционно на пять лет раньше - в 65.
«Это вполне реальные цифры, Европа уже стремится к этим отметкам. Либо же придется сокращать размеры пенсий», - пояснил собеседник издания.
Демограф добавил, что если у человечества не получится победить пандемию коронавируса, продолжительность жизни снизится еще больше.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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