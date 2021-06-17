Миронов считает, что главы регионов делают из непривитых россиян изгоев

Отслеживая новости о введении обязательной вакцинации в том или ином регионе России, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сделал определенные выводы и призвал власти прекратить делать из непривитых от коронавируса россиян изгоев.

Особенно его возмутили новости о вакцинации в Башкирии. Приходится наблюдать, говорит Миронов, как один начальник пытается перещеголять в радикализме другого.

«На данный момент всех перегнал глава Башкирии г-н Хабиров, который одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», — приводит слова Сергея Миронова агентство «Ура.ру».

Лидер партии добавил, что если население Башкирии решит разом пройти вакцинацию, препаратов не хватит. В итоге привита будет лишь часть жителей Республики. Те же, кому прививка не достанется, окажутся на положении людей второго сорта.

Миронов считает, что подобное является ничем иным, как «разобщением, нагнетанием страха и истерии», назвать нельзя.

Радий Хабиров ранее издал указ, в соответствии с которым уже на следующей неделе непривитым людям нельзя будет посещать музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы.

С 29 июня под действие указа попадают кафе и рестораны вместимостью более 10 человек, а также салоны красоты, парикмахерские, фитнес-залы. Непривитым также будет запрещено пользоваться междугородним автотранспортом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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