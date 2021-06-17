Миронов считает, что главы регионов делают из непривитых россиян изгоев

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Отслеживая новости о введении обязательной вакцинации в том или ином регионе России, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сделал определенные выводы и призвал власти прекратить делать из непривитых от коронавируса россиян изгоев.
Особенно его возмутили новости о вакцинации в Башкирии. Приходится наблюдать, говорит Миронов, как один начальник пытается перещеголять в радикализме другого.
«На данный момент всех перегнал глава Башкирии г-н Хабиров, который одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», — приводит слова Сергея Миронова агентство «Ура.ру».
Лидер партии добавил, что если население Башкирии решит разом пройти вакцинацию, препаратов не хватит. В итоге привита будет лишь часть жителей Республики. Те же, кому прививка не достанется, окажутся на положении людей второго сорта.
Миронов считает, что подобное является ничем иным, как «разобщением, нагнетанием страха и истерии», назвать нельзя.
Радий Хабиров ранее издал указ, в соответствии с которым уже на следующей неделе непривитым людям нельзя будет посещать музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы.
С 29 июня под действие указа попадают кафе и рестораны вместимостью более 10 человек, а также салоны красоты, парикмахерские, фитнес-залы. Непривитым также будет запрещено пользоваться междугородним автотранспортом.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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