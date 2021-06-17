Осташко заявил о запуске проекта по анализу данных с техники ФБК

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Главред PolitRussia Руслан Осташко сообщил о запуске нового проекта, в рамках которого будут изучены все данные, сохранившиеся на изъятых у так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистских организаций) компьютерах и жестких дисках.
Недавно Осташко рассказал в своем телеграм-канале о выкупе на комиссионных торгах техники ФБК, изъятой сотрудниками ФССП в ходе обысков офисов организации. По словам журналиста, на устройствах может оказаться важная информация о деятельности «Фонда борьбы с коррупцией».
По словам журналиста, идея создания проекта «Охотники за правдой» возникла у редакции после бурной общественной реакции. Многие изъявили желание стать участниками проекта, чтобы выяснить правду о деятельности Алексея Навального, его последователей и ФБК. Среди них также оказалось немало людей, разбирающихся в вопросах восстановления данных и их анализе.
Осташко рассказал, что для реализации проекта будет снят отдельный офис. После того, как он будет оборудован всем необходимым, к проекту планируется привлечь независимых экспертов. Журналист предложил всем неравнодушным поддержать проект или стать его участниками.
«Мы будем собирать команду в двух направлениях: технические специалисты, которые будут заниматься восстановлением данных с носителей и анализом оборудования, и аналитики, которые будут изучать и анализировать полученную информацию, совмещая ее с другой информацией о деятельности ФБК и Навального, которая была обнародована ранее и, возможно, будет обнародована в процессе работы над нашим проектом», – заявил журналист.
До запуска проекта осталось около трех недель, продлится он примерно три месяца. Для участия нужно отправить на почту editor@politrussia.com свое резюме, указав в теме письма «Охотники за правдой».
«Мы делаем уникальный и максимально открытый проект. У вас есть возможность стать не просто зрителем этого процесса, но и принять в нем непосредственное участие. В правде – наша , и мы ее обязательно найдем», – подчеркнул главред PolitRussia.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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