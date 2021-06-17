Россотрудничество доверяет реализацию масштабных проектов неизвестным микропредприятиям

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству, также известное как Россотрудничество, в последнее время привлекло внимание СМИ. Большинство статей посвящены коррупционным скандалам и нецелевому расходованию бюджетных средств.

После прихода к власти бывшего депутата и журналиста-международника Евгения Примакова, открытое ведомство, занимающееся продвижением русской культуры за границей, неожиданно начало скрывать свою отчетность. Счетная палата РФ поставила его в один ряд с ФСБ и Службой внешней разведки, назвав организацию одной из самых закрытых в стране.

В связи с отсутствием доступной информации на официальном сайте Россотрудничества и страничках в соцсетях, узнавать о деятельности ведомства приходится через Единый портал госзакупок, где специалисты публикует тендеры на госконтракты. Согласно последним данным, федеральное агентство планирует провести в Алма-Ате второй Международный конгресс «Языковая политика стран СНГ».

Начальная стоимость лота составила 4,5 миллиона рублей. За эти деньги организация малого бизнеса должна привести в бывшую столицу Казахстана сотню делегатов из десятка стран, обеспечить их жильем, питанием и транспортом. Даже при минимальных расценках это невозможно реализовать.

В итоге победителем оказался индивидуальный предприниматель Андрей Анатольевич Кашуба из Москвы, предложив провести международный конгресс всего за 3,4 млн рублей. Госконтракт пока еще не подписан, однако члены комиссии Россотрудничества уже проголосовали за его кандидатуру.

Из открытых источников известно, что Андрей Кашуба ведет предпринимательскую деятельность с 1999 года. За последние 20 лет он сменил три организации. Две последние фирмы закрылись спустя несколько лет работы. С 2020-го бизнесмен руководит микропредприятием, а в качестве адреса у него указано лишь «Москва».

Основным родом деятельности указано «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ». Возникает вполне закономерный вопрос, как «кинематографист» собирается организовывать конгресс «Языковая политика стран СНГ» не имея соответствующего опыта.

Также микропредприятие Кашубы установило минимальный капитал в размере 10 тысяч рублей, что является характерной чертой фирмы однодневки. После подписания контракта Россотрудничество переведет на счет ИП 30% от заявленной суммы — более миллиона рублей. Что потом будет с этими деньгами, неизвестно.

Благодаря простому изучению открытых источников информации и документации по госконтрактам ведомства Евгения Примакова можно сделать неутешительный вывод. Федеральное агентство не стремится качественно выполнять свои обязательства, направленные на расширение интересов России за рубежом.

Заключение договора с малонеизвестной фирмой Кашубы наводит на мысль о преднамеренной халатности специалистов Россотрудничества, которые выполняют работу для галочки, а не на результат. Тем временем бюджету страны это неэффективное ведомство обходится в 4 — 9 млрд рублей в год.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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