Член СПЧ Шота Горгадзе рассказал, почему введение обязательной вакцинации необходимо

Введение обязательной вакцинации в ряде регионов РФ прокомментировал член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе. Он подчеркнул, что меры по вакцинации вполне объяснимы и допустимы.

«В условиях крайней необходимости (а мы как раз находимся в такой ситуации, когда пандемия по всему миру) говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права — не только не разумно, но и преступно. Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает», — сказал Горгадзе.

Горгадзе рассказал, что сам минувшей осенью тяжело переболел коронавирусом. У него развилась двусторонняя пневмония и был цитокиновый шторм. Чтобы защитить близких, он настоятельно рекомендовал им привиться. В частности, прививку сделала его 74-летняя мать.

Он подчеркнул, что гражданам важно подумать о родных, а не кричать об ущемлении прав. Заразившись от бессимптомного носителя, например, от продавца в магазине, они могут заразить пожилых родственников.

Горгадзе подчеркнул, что в Израиле уже отказались от масочного режима, поскольку там вакцинировано все население.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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