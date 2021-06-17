Член СПЧ Шота Горгадзе рассказал, почему введение обязательной вакцинации необходимо

Вчера, 13:29

0

Image 16+
Член СПЧ Шота Горгадзе рассказал, почему введение обязательной вакцинации необходимо

Введение обязательной вакцинации в ряде регионов РФ прокомментировал член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе. Он подчеркнул, что меры по вакцинации вполне объяснимы и допустимы.

«В условиях крайней необходимости (а мы как раз находимся в такой ситуации, когда пандемия по всему миру) говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права — не только не разумно, но и преступно. Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает», — сказал Горгадзе.

Горгадзе рассказал, что сам минувшей осенью тяжело переболел коронавирусом. У него развилась двусторонняя пневмония и был цитокиновый шторм. Чтобы защитить близких, он настоятельно рекомендовал им привиться. В частности, прививку сделала его 74-летняя мать.

Он подчеркнул, что гражданам важно подумать о родных, а не кричать об ущемлении прав. Заразившись от бессимптомного носителя, например, от продавца в магазине, они могут заразить пожилых родственников.

Горгадзе подчеркнул, что в Израиле уже отказались от масочного режима, поскольку там вакцинировано все население.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще на 5 лет

Сегодня, 19:19

В ХМАО могут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса COVID-19

Сегодня, 18:44

Миронов считает, что главы регионов делают из непривитых россиян изгоев

Сегодня, 18:04

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

Сегодня, 14:29

В РФ может значительно сократиться число клиник для помощи онкобольным

Сегодня, 08:34

Осташко заявил о запуске проекта по анализу данных с техники ФБК

Вчера, 15:39

Россотрудничество доверяет реализацию масштабных проектов неизвестным микропредприятиям

Вчера, 14:39

Член СПЧ Шота Горгадзе рассказал, почему введение обязательной вакцинации необходимо

Вчера, 13:29

Губернатор Подмосковья Воробьев объяснил обязательную вакцинацию от коронавируса

17-06-2021, 07:54

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вакцинировать от COVID-19 всех, кто работает с людьми

16-06-2021, 22:19

В России количество детей с ожирением за 30 лет выросло в 5,5 раз

16-06-2021, 14:39

BAZA выяснила цену поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса на «черном» рынке

16-06-2021, 13:24

Россотрудничество готово подкупать СМИ, чтобы обелить подмоченную репутацию?

15-06-2021, 21:44

В КПРФ рассказали, куда уходят сэкономленные на пенсионерах деньги

15-06-2021, 09:34

Вассерман: рубль занижается искусственно

12-06-2021, 09:04

Минобороны РФ: Россия не допустит вступления Украины в НАТО или захвата Белоруссии

11-06-2021, 17:04

В туристической госпрограмме нашли лишние объекты

11-06-2021, 12:54

Как «Эхо Москвы» вводят в заблуждение собственную аудиторию

11-06-2021, 11:04

Минюст РФ продлил срок сдачи отчетности для НКО

10-06-2021, 21:36

Кадровый беспорядок: кто отвечает за провальную работу Россотрудничества в Аргентине

10-06-2021, 16:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

Вчера, 14:34

0

Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...

Подробнее
Пентагон запланировал провокационный проход эсминца «Лабун» под Крымским мостом

Пентагон запланировал провокационный проход эсминца «Лабун» под Крымским мостом

16-06-2021, 23:44

0

СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить...

Подробнее
Перечислены все противопоказания российских вакцин от коронавируса COVID-19: кому нельзя делать прививку

Перечислены все противопоказания российских вакцин от коронавируса COVID-19: кому нельзя делать прививку

17-06-2021, 16:59

0

На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и...

Подробнее
NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

Вчера, 19:59

0

Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...

Подробнее
200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

Сегодня, 14:29

0

Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...

Подробнее
Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

17-06-2021, 23:59

0

Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

Вчера, 17:09

0

Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...

Подробнее
В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вакцинировать от COVID-19 всех, кто работает с людьми

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вакцинировать от COVID-19 всех, кто работает с людьми

16-06-2021, 22:19

0

Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по...

Подробнее
В Москве и Подмосковье власти объявили об обязательной вакцинации от коронавируса

В Москве и Подмосковье власти объявили об обязательной вакцинации от коронавируса

17-06-2021, 07:14

0

На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей....

Подробнее
Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

Вчера, 23:14

0

Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...

Подробнее