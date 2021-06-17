Губернатор Подмосковья Воробьев объяснил обязательную вакцинацию от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил россиянам, почему так важно ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Он подчеркнул, что 60% привитых жителей Московской области позволят сформировать коллективный иммунитет.

«Никто не хочет нового карантина и ограничений. А предотвратить это можно лишь одним способом – вакцинация и формирование коллективного иммунитета. Защитить граждан, которые не могут привиться по медицинским показаниям мы сможем, если антитела будут у 60% населения области», - объяснил губернатор.

При этом он подчеркнул, что на данный момент в России прививают граждан на добровольных началах, однако граждане, которые ежедневно ходят на работу и контактируют с коллегами, рискуют заразиться и заразить других.

«Цена этого риска слишком велика. Здесь не помогут маски. Потому сегодня главный санитарный врач области подписал указ об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников, работающих в сфере услуг», - заявил Воробьев.

Губернатор попросил россиян отнестись к данному решению с пониманием, подчеркнув, что другого пути у них нет. Политик также рассказал, что на данный момент коронавирусом болеет много людей в возрасте 20-50 лет.

«Возрастная категория, которая ранее считала себя неуязвимой и не прививалась, теперь лежит на кислороде», - отметил Воробьев.

В заключении губернатор заявил, что все предприятия, на которых сотрудники контактируют с людьми, до 15 июля текущего года должны подать данные о сделанных прививках на портал Госуслуг.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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