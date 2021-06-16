В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вакцинировать от COVID-19 всех, кто работает с людьми

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Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по обязательному вакцинированию граждан, которые являются контагиозными с большим количеством людей. По словам эксперта, на данный момент такие радикальные меры в регионе не требуются, поскольку эпидемическая ситуация остается в допустимых значениях. Об этом пишет «е1.ru».
Обладатель Почетной грамоты Министерства здравоохранения Дмитрий Козловских отметил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области значительно ниже, чем в Москве — соответственно, пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.
«В Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, кто работает с людьми, однако там совсем другая эпидемиологическая картина. Пока что мы не видим необходимости принуждать к вакцинированию работников сферы торговли, ЖКХ, общепита, здравоохранения и прочих», - сообщил Козловских.
При этом глава свердловского Роспотребназора особо подчеркнул, что именно вакцинация является обязательным условием для снижения темпов распространения пандемии и улучшения эпидемической картины в России, и призвал граждан, находящихся в группе риска, не медлить с иммунизацией.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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