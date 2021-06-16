В России количество детей с ожирением за 30 лет выросло в 5,5 раз

Россияне стремительно толстеют. Статистика Минздрава выглядит совсем удручающей - за последние три десятилетия число детей с поставленным диагнозом «ожирение» выросло в 5,5 раз.

Так, за 30 лет число таких детей в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось с 68 012 до 367 633. Хотя в целом проблема не только детская. Увеличилось и число взрослых россиян с избыточной массой тела. Так, если в 1991 году на учете в больницах стояли 60,5 тысяч граждан, то в 2019 число число тучных пациентов увеличилось до 1,7 миллионов, пишет «Ридус».

Напомним: специалисты главной проблемой детского ожирения считают неправильное питание, в том числе откровенное злоупотребление фастфудом, а также недостаток физической активности.

Современные дети слишком много времени проводят за гаджетами, тогда как спортплощадки предпочитают обходить стороной.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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