BAZA выяснила цену поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса на «черном» рынке

При желании на «черном рынке» можно приобрести сертификат о вакцинации от коронавируса. Примечательно, что таких покупателей внесут в официальный регистр привитых без инъекций, сообщает Baza .

Корреспондент издания без особых проблем вышел на контакт с продавцами сертификатов в Телеграм-канале, практикующем торговлю нелегальными услугами. Всего отликнулись порядка десяти продавцов. Цены на сертификаты разные, колеблются в пределах 10-20 тысяч рублей.

У одного из продавцов журналист приобрел документ. Он утверждает, что буквально на следующий день он увидел, что в личном кабинете на «Госуслугах» появился дневник наблюдений за вакцинацией с отметкой о первом уколе препаратом «Спутник V».

Кроме этого, продавец прислал ему скриншот из федерального регистра вакцинированных, куда были внесены данные представителя СМИ. Доступ к нему есть у сотрудников системы здравоохранения, подчеркивает Baza.

На скрине в графе «Статус иммунизации» указано, что вакцинация «выполнена неполностью». Впрочем, удивительного в этом ничего нет - отметка о завершении вакцинации, как правило, в «Госуслугах» проставляется спустя 21 день. Именно столько времени необходимо для прохождения полного курса иммунизации.

Из рассказов продавцов следует, что схема работы у них примерно одинакова. Для того, чтобы воспользоваться услугой, от покупателя требуются паспортные данные, номер СНИЛС и подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги».

Примечательно, что получить можно не только электронный сертификат о вакцинации, но и на бумажном носителе с печатями. Корреспонденту Baza такой сертификат был отправлен еще до «получения» второй прививки.

Разумеется, речь не идет о реальной вакцинации. Один из продавцов признался, что ампулы с вакциной, предназначенные для таким образом «привитых», утилизируются.

«Ее открывают, выливают просто, если вдруг потом какая проверка будет, сложно объяснить, откуда десятки ампул лишних взялось с вакциной», — растолковал он.

Следует отметить, что на статью издания уже отреагировали в Госдуме. Глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил запросы генпрокурору и главе МВД с просьбой проверить информацию о торговле сертификатами.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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