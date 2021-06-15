Россотрудничество готово подкупать СМИ, чтобы обелить подмоченную репутацию?

Есть все основания полагать, что руководство Россотрудничества пытается «стереть» из Сети негатив о деятельности агентства, ставшего героем многочисленных негативных публикаций в прессе.

В последнее время ведомство часто мелькает в СМИ, причем поводы для этого далеко не радужные. Так, вскрылись связи Россотрудничества с сомнительными подрядчиками и мошенниками, безрезультатные траты бюджетных средств. Однако вместо того, чтобы исправить ошибки, агентство очевидно пытается подчистить информационное пространство — причем за деньги, сообщает издание Infosmi .

В Сети появились скриншоты переписки, в которой некая Ксения Ш. напрямую обращается к редакциям с просьбой снять с публикации статьи о проблемах агентства. Фото переписок появилось на портале «Накануне.ру» .

Между тем глава Россотрудничества Евгений Примаков заявления о попытках подкупить журналистов отвергает.

«Люди, что меня хоть немного знают - знают также, что такой хренью, как «снять за деньги негативные публикации» я точно заниматься бы не стал. Во-первых, потому что брезгаю играть в эту увлекательную для оппонента игру. Во-вторых, тупо жаль денег. В-третьих, ора и страданий вокруг много, будет больше, какого-то дискомфорта от этого я не чувствую, кроме некоторого чувства удовлетворения от этих страданий, брешите на здоровье», — пишет он в своем Telegram-канале (орфография автора сохранена).

Впрочем, журналистам удалось связаться с Ксенией Ш., чей номер был указан под просьбой о снятии публикации. В телефонной беседе она подтвердила предложение.

Пока точно не установлено, чьи конкретно средства планировалось потратить на обеление репутации Россотрудничества. Однако ясно, что кто-то готов платить прессе, чтобы она перестала привлекать внимание к теневой деятельности одного из самых проблемных ведомств страны.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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