Хотелось бы услышать от него объяснение – политолог о лайках зятя Шойгу под украинскими постами

Блогер Алексей Столяров должен объясниться за свои слова об СВО. Такое мнение в СМИ выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее пользователи заметили, что блогер Столяров якобы лайкал антироссийские посты в поддержку киевского режима. В сети распространился скриншот переписки, из которого следовало, что некая девушка написала якобы Столярову и спросила, почему он не отправился в зону СВО. В ответ на это блогер назвал женщину «Z-быдлом» и предложил самой отправиться на фронт.

Политолог Джаралла считает такое поведение неприемлемым для Столярова, учитывая его семейные связи. Эксперт призвал блогера объяснить свои слова.

« Разумеется, такое поведение Алексея Столярова недопустимо. Поэтому хотелось бы услышать внятное объяснение от этого персонажа», - заявил эксперт.

Столяров является зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу и избранником его дочери Ксении, с которой у Столярова есть минимум один общий ребенок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700