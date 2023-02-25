Хотелось бы услышать от него объяснение – политолог о лайках зятя Шойгу под украинскими постами

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Блогер Алексей Столяров должен объясниться за свои слова об СВО. Такое мнение в СМИ выразил политолог Владимир Джаралла.
Ранее пользователи заметили, что блогер Столяров якобы лайкал антироссийские посты в поддержку киевского режима. В сети распространился скриншот переписки, из которого следовало, что некая девушка написала якобы Столярову и спросила, почему он не отправился в зону СВО. В ответ на это блогер назвал женщину «Z-быдлом» и предложил самой отправиться на фронт.
Политолог Джаралла считает такое поведение неприемлемым для Столярова, учитывая его семейные связи. Эксперт призвал блогера объяснить свои слова.
Столяров является зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу и избранником его дочери Ксении, с которой у Столярова есть минимум один общий ребенок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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