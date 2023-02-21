Пригожин обвинил чиновников Свердловской области в надменном отношении к гражданам и СВО

На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Администрация Свердловской области не поддерживает СВО, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.
Команда губернатора региона Евгения Куйвашева фигурировала в ряде скандалов в последнее время. Одним из них стала ситуация с отказом хоронить с почестями погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Савкина, который раньше был заключенным.
Причиной подобного неуважительного отношения к спецоперации и ее участникам является надменное отношение свердловских чиновников к гражданам, заявил российский предприниматель. Из этого вытекают и другие проблемы, включая коррупцию и бюрократию.
Иван Савкин, ранее подписавший контракт с ЧВК «Вагнер», в возрасте 25 лет погиб в зоне СВО. В структуру он попал из исправительного учреждения, где отбывал срок за кражу. В ходе выполнения боевой задачи он сумел ликвидировать нескольких солдат ВСУ, чем спас жизнь своим товарищам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Президент туристических агентств Сергей Голов рассказал, действительно ли безопасно сейчас отправляться на отдых в...Подробнее
Снабжение подразделений ЧВК «Вагнер» снарядами стало главной темой комментариев в соцсетях во время Послания президента...Подробнее
Геофизик рассказала о необычных голубых вспышках на небе накануне землетрясения в Турции. Об этом сообщает издание...Подробнее
Об ошибках, допущенных при проведении пенсионной реформы в РФ, на страницах издания «Царьград» пишет эксперт Юрий...Подробнее
Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...Подробнее
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на...Подробнее
Директор геофизической службы РАН Алексей Маловичко заявил, что специалисты, которые постоянно отслеживают ситуацию,...Подробнее
О новом анимационном сериале «Антология русского хоррора: Красный состав» рассказывает «Фонтанка». Выпустили этот...Подробнее
Стоимость квадратного метра в анонсированном Смольным доме для льготников оказалась на треть дешевле среднерыночной...Подробнее
Комментировать