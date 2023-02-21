Пригожин обвинил чиновников Свердловской области в надменном отношении к гражданам и СВО

Сегодня, 13:31

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Пригожин обвинил чиновников Свердловской области в надменном отношении к гражданам и СВО
Евгений Пригожин

Администрация Свердловской области не поддерживает СВО, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин. 

Команда губернатора региона Евгения Куйвашева фигурировала в ряде скандалов в последнее время. Одним из них стала ситуация с отказом хоронить с почестями погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Савкина, который раньше был заключенным.

«Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Причиной подобного неуважительного отношения к спецоперации и ее участникам является надменное отношение свердловских чиновников к гражданам, заявил российский предприниматель. Из этого вытекают и другие проблемы, включая коррупцию и бюрократию.

Иван Савкин, ранее подписавший контракт с ЧВК «Вагнер», в возрасте 25 лет погиб в зоне СВО. В структуру он попал из исправительного учреждения, где отбывал срок за кражу. В ходе выполнения боевой задачи он сумел ликвидировать нескольких солдат ВСУ, чем спас жизнь своим товарищам. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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