У бывшего российского министра нашлись апартаменты за 700 миллионов рублей

Сегодня ряд российских СМИ опубликовал информацию, ссылаясь на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о том, что экс-глава Минсельхоза Российской Федерации, руководитель Международного независимого института аграрной политики Елена Скрынник купила для собственного пользования апартаменты в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити».

Как утверждают авторы изданий, опубликовавших данную информацию, Елена Скрынник приобрела помещения общей площадью свыше 2000 м? в комплексе «Башня Федерация». Апартаменты находятся на 37-м этаже сооружения, кадастровая цена этого приобретения бывшего министра ориентировочно составляет 307 миллионов рублей. Скрынник покупала его еще в 2020 году. Прежним владельцем дорогостоящей московской недвижимости 3 года был банк «Западный», который в 2014 году признали банкротом.

Журналисты разыскали данные от Российского аукционного дома (РАД). В них значится, что апартаменты были выставлены на аукцион по начальной стоимости 687 миллионов рублей. Скрынник купила их почти за 700 миллионов. Кроме нее, никто в торгах не участвовал. Ранее в апреле был назван самый богатый чиновник России — это глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей. Это треть от общих доходов всех членов кабмина. Заработок увеличила и супруга чиновника — она задекларировала 13,6 миллиона рублей против 9,1 миллиона годом ранее. Их общий доход увеличился до 754 миллиона рублей с 595,2 миллиона рублей в 2019-м.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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