Два десятка боевых кораблей боевым порядком выдвинулись в сторону Украины и Румынии

ВМФ РФ в ответ на учения НАТО неподалеку от Крыма проводит масштабные военные маневры в Черном море. Ранее стало известно о заходе в акваторию 15 кораблей из Каспия, которые в субботу завершили межфлотский переход.

Судя по всему, Россия перебросила в Черное море не только корабли Каспийской флотилии. Телеграм-канал «Записки охотника» сообщил, что в масштабных учениях, кроме Черноморского флота, который присутствует в регионе на постоянной основе, задействованы военные корабли Северного и Балтийского флотов. Отмечается, что в целом собралась внушительная группировка - более 20 судов.

Официально все эти корабли примут участие в зачетных морских учениях. Однако издание «АвиаПро» на основе информации о сосредоточении Россией в Черном море группировки из 20 кораблей решило быстро «состряпать» сенсацию и заявило, что суда выстроились в боевой порядок и уже выдвинулись в сторону Украины и Румынии.

При этом никакого подтверждения этому нет, как и официального комментария Минобороны, о чем не забыло упомянуть.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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