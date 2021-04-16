Немцы приезжают в Россию за вакцинами

Сегодня, 11:44

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Немцы приезжают в Россию за вакцинами

На фоне информации о появлении тромбоза из-за использования некоторых вакцин иностранцы заинтересованы в получении прививки российским препаратом. СМИ узнали о том, что группа граждан Германии оплатила пакетный тур, в который также входит вакцинация в Москве препаратом «Спутник V» в частной клинике, трехдневное проживание в гостинице и экскурсия по городу.

50 жителей Франкфурта-на-Майне выложили за него по тысячу евро. В Москве во время первой поездки их привьют первым компонентом противокоронавирусной вакцины.

«Очень много немцев хотят приехать в Москву за прививкой и совместить с отдыхом и культурной программой», - рассказал в беседе с Euronews организатор тура Ханс Бланк.

Уве Кейм, один из 50 таких туристов, признался, что в Германии получить прививку не просто - необходимо ждать своей очереди, а это порядка 5-9 месяцев. Он, желая стать свободнее в своих передвижениях, принялся искать альтернативные варианты вакцинации. Вначале намеревался отправиться в Сербию, но потом остановил свой выбор на России.

Издание отмечает, что в Германии вакцинация идет не такими темпами, как того бы хотели власти. В стране первым компонентом вакцины привиты только 18 процентов населения. Сейчас вакцинация в Германии, по сути, доступна только немцам старше 70 лет, поэтому граждане Германии так активно и интересуются вакцинными турами.

Напомним, что власти многих стран ЕС призывают Европейское агентство лекарственных средств как можно быстрее зарегистрировать вакцину «Спутник V», отставив на второй план политические разногласия, ибо речь идет о сохранении здоровья граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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