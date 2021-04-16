Немецкий Der Spiegel опубликовал снятые со спутника фотографии лагеря ВС России в Крыму

Сегодня, 09:29

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Немецкий Der Spiegel опубликовал снятые со спутника фотографии лагеря ВС России в Крыму

Der Spiegel «обнаружил» на снимках Крыма со спутника российский военный лагерь.

Накануне в немецком издании Der Spiegel была опубликована информация вместе с фотодоказательствами, касающаяся обнаруженного и зафиксированного спутниками огромного военного лагеря российских военных в Крыму. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Как отметили авторы, журнал отличается антироссийской позицией и был рад представить своим читателям очередную порцию страшилок, как Россия готовится напасть на Украину. Немецкие журналисты при этом напомнили, что Россия стягивает войска к украинской границе уже в течение нескольких недель.

В Der Spiegel уточнили, что лагеря - два, один больше, другой меньше. Расположены примерно в 30 км от Марфовки, в Крыму. В то же время комментаторы Тwitter под указанными фото пишут, что это - неподалеку от урочища Черноморское/Карангит, там же расположен и военный полигон Министерства Обороны России.

Ко всему прочему, указывается, что военная техника, расположенная в лагерях, исчисляется тысячами. Вся она готова к наступлению на Украину. А ранее со спутников удалось засечь другой военный лагерь россиян, что базируется в Воронежской области.

В Российском Минобороны никак не комментируют данные публикации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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