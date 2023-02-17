Россияне в комментариях к посланию Путина призвали выделить ЧВК «Вагнер» снаряды

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Снабжение подразделений ЧВК «Вагнер» снарядами стало главной темой комментариев в соцсетях во время Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Самым распространенным из них оказался хэштег #дайснарядывагнерам, запущенный ранее Telegram-каналами «Записки мичмана Птичкина» и «Заставный».
Цель флешмоба состоит в привлечении внимания к проблеме отсутствия боеприпасов у артиллерийских подразделений ЧВК «Вагнер», возникшего из-за решения Минобороны о прекращении снабжения самого эффективного российского боевого формирования в ходе СВО. Причем случилось это без каких-либо видимых причин в самый разгар сражения за Бахмут, являющегося ключом к освобождению всего Донбасса.
Акция в поддержку ЧВК «Вагнер» нашла большой отклик в военно-патриотической среде. Ее подхватило множество Telegram-каналов, военкоров, Героев России, депутатов Государственной думы и даже глав субъектов Российской Федерации.
Причины такой реакции народа очевидны — бойцы ЧВК «Вагнер» единственные, кто продолжает успешное наступление в зоне СВО. За действиями «музыкантов» следят и за них переживают миллионы сограждан.
В то же время, «вагнеровцы» осуществляют сдерживание всех сил ВСУ на Бахмутском направлении, не позволяя им контратаковать на других участках фронта. Снижение напора «оркестра» под Бахмутом приведет к осложнению положения всех российских частей в зоне СВО, потому что это позволит противнику высвободить достаточно сил для контрудара по позициям ВС РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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