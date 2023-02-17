Россияне в комментариях к посланию Путина призвали выделить ЧВК «Вагнер» снаряды

Сегодня, 17:07

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Россияне в комментариях к посланию Путина призвали выделить ЧВК «Вагнер» снаряды
Фото из открытых источников

Снабжение подразделений ЧВК «Вагнер» снарядами стало главной темой комментариев в соцсетях во время Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. 

Самым распространенным из них оказался хэштег #дайснарядывагнерам, запущенный ранее Telegram-каналами «Записки мичмана Птичкина» и «Заставный».

Цель флешмоба состоит в привлечении внимания к проблеме отсутствия боеприпасов у артиллерийских подразделений ЧВК «Вагнер», возникшего из-за решения Минобороны о прекращении снабжения самого эффективного российского боевого формирования в ходе СВО. Причем случилось это без каких-либо видимых причин в самый разгар сражения за Бахмут, являющегося ключом к освобождению всего Донбасса.

Акция в поддержку ЧВК «Вагнер» нашла большой отклик в военно-патриотической среде. Ее подхватило множество Telegram-каналов, военкоров, Героев России, депутатов Государственной думы и даже глав субъектов Российской Федерации.

«Интересно, а будет хоть кто-нибудь смелый из зала, кто выкрикнет: «СНАРЯДЫ ВАГНЕРАМ!»? Шанс на миллион. В историю можно войти. Но никто не выкрикнет, конечно же. Даже на афтепати не спросят, уверен», — переживает Telegram-канал «Заставный».

«Люди, увидев, что я на федеральном собрании пишут в лс не про налоги и социалку, а просят узнать — БУДУТ ЛИ СНАРЯДЫ У «ВАГНЕРА»!!? Вот такой наш народ. Только Победа...», пишет бывший ополченец и популярный публицист Владлен Татарский.

«Путин: «Семья — это союз мужчины и женщины. Мы защитим наших детей от деградации и вырождения». Все так. Речь в нужных местах прерывается аплодисментами. А про снаряды [для ЧВК «Вагнер»] будет?», — спрашивает автор Telegram-канала «Записки мичмана Птичкина».

Причины такой реакции народа очевидны — бойцы ЧВК «Вагнер» единственные, кто продолжает успешное наступление в зоне СВО. За действиями «музыкантов» следят и за них переживают миллионы сограждан.  

В то же время, «вагнеровцы» осуществляют сдерживание всех сил ВСУ на Бахмутском направлении, не позволяя им контратаковать на других участках фронта. Снижение напора «оркестра» под Бахмутом приведет к осложнению положения всех российских частей в зоне СВО, потому что это позволит противнику высвободить достаточно сил для контрудара по позициям ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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