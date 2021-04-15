Доход Валентины Матвиенко в 2020 году составил около 17,5 млн рублей

Доход Матвиенко в 2020 году составил около 17,5 млн рублей.

Как стало известно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году заработала 17 млн 473 тыс. рублей, что на 700 тыс. больше, чем в 2019 году. На сайте верхней палаты парламента 16 апреля появилась декларация о доходах чиновницы за 2020 год.

В 2019 году доходы Матвиенко также росли в сравнении с прошлыми годами: увеличившись на 1,4 млн рублей, доход составил 16,7 миллионов.

Чиновница, судя по декларации, владеет дачным земельным участком площадью примерно в 3,7 тыс. квадратных метров. К участку прилегает склон (не подлежащий застройке), который тоже принадлежит Матвиенко - в 2,8 тысяч квадратов. Кроме того, у спикера РФ имеются квартира (290 кв. м), дача (729,4 кв. м), хозблок (255,4 кв. м), три нежилых здания общей площадью около 760 кв. м и объект незавершенного строительства (250 кв. м). Также во владении Матвиенко есть служебная дача (730 кв. м) и земли населенных пунктов общей площадью около 6,5 тыс. кв. м.

А вот автомобилей в декларации председателя Совета Федерации не значится.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700