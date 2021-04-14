Дмитрий Медведев похвалил Владимира Путина за беспрецедентный рост зарплат россиян

Председатель партии «Единая Россия», экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что практически ни в одной стране мира, кроме РФ, нет такого роста социальной составляющей. Об этом сообщает «Znak».

Так, рассуждая о том, как при нынешней российской власти расцвела страна, политик посетовал на то, что все очень быстро забывается.

«Все уже забыли, что в 2000 году, когда президентом стал Владимир Путин, средняя зарплата россиян составляла около 50 долларов. Сравните то, что было 20 лет назад, и то, что мы имеем сейчас, и увидите большую разницу. Если сравнить наш рост социальной составляющей с другими странами, то мы будем одними из первых», - заявил Медведев.

Эксперты проанализировали достоверность заявления бывшего российского президента и отметили, что в 2000 году курс доллара составлял примерно 28 рублей. По словам Медведева, зарплата россиян в то время была 1400 рублей. А вот по официальным данным Росстата, средняя зарплата в то время была в полтора раза больше – 2200 рублей. Та же организация отмечает, что в 2019 году средняя зарплата граждан РФ составляет около 48 тысяч рублей или 730 долларов.

Однако не стоит забывать, что с размером зарплат повышались и цены на услуги и продукты. Если 20 лет назад хлеб можно было купить за 11 рублей, бензин - 6,8 рублей за литр, а килограмм говядины – 63 рубля, то в 2016 году хлеб стоил 63 рубля, бензин – 34 рубля, а говядина – 448 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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