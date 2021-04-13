Евгений Пригожин назвал приговор Соболь благом

Любовь Соболь признали виновной по ч.2 ст. 139 УК РФ (проникновение в жилище с применением насилия). Перовский суд Москвы назначил наказание в виде года исправительных работ условно.

Журналисты издания Russia-News обратились к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать вердикт суда.

Напомним, бизнесмен предъявлял иски Соболь о защите деловой репутации и о признании ее брачного договора недействительным. Суд принял решение в пользу Пригожина.

Нынешний приговор Соболь бизнесмен назвал благом.

«Любу, хорошую по определению девушку, группа негодяев втянула в преступную деятельность. Я тоже в свое время через это прошел» - рассказал предприниматель.

По его мнению, «это гуманное наказание станет для нее искуплением и исцелением». Бизнесмен напомнил о важности труда, потому что это определяющая сфера социализации человека в обществе. Также он пригласил Любовь Соболь поработать на одном из его предприятий.

«В этом случае я мог бы помочь ей лично в общественно-полезном труде. Ведь не зазорно взять в руки отвертку или грабли, чтобы принести пользу родине», – отметил Пригожин.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700