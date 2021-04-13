Россия развернула на украинской границе разрушительное артиллерийское вооружение

Россия развернула на границе с Украиной разрушительное артиллерийское вооружение, чтобы в случае эскалации оперативно отреагировать на возникшие угрозы.

Как сообщает информационно-новостное агентство Аvia.pro , на фоне усиления напряженности на российско-украинской границе размещение разрушительного вооружения является вынужденной мерой.

Эксперты отмечают, что вооружение, развернутое Россией на этом направлении, может не только остановить наступление противника, но и разгромить его.

Исходя из фото, которые попали в Сеть, на западном направлении РФ разместила танковый батальон и танковую роту. Также там были замечены 2СЗ «Акация» и 2 батальона 2С19 «Мста-С». В числе развернутого вооружения могут быть «Мста-Б», РЗСО БМ-27 «Ураган», ТОС-1А «Солнцепек». Сообщалось и о переброске к границе с Украиной БМП.

Эксперты отмечают, что данное вооружение может использоваться при защите границ. В случае угрозы РФ, оно нанесет разрушительный удар по позициям противника.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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