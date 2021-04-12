Профессиональную неграмотность Любови Соболь подметили юристы Пригожина

Юристы компании «Конкорд» объяснили, почему считают Любовь Соболь некомпетентным специалистом. Ранее сторонница Алексея Навального выложила в Twitter пост, в котором рассуждает на тему, почему повестку в суд ей вручают правоохранители.

Тем самым Соболь хочет, чтобы её подписчики не стали разбираться в ситуации вокруг иска, поданного против неё предпринимателем Евгением Пригожиным.

«Любовь Соболь, которая, вероятно, плохо училась в университете на юридическом факультете, не понимает по какой причине к ней пришла полиция и пыталась вручить повестку с вызовом в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Викторовича Пригожина», - говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Любовь Соболь не является на судебные заседания, не отправляет своего адвоката, не реагирует на повестки, отправленные по почте. Юристку т. н. ФБК (признан в РФ иноагентом) не получается уведомить, поэтому повестки передают правоохранители.

Но Соболь пытается выставить ситуацию так, что правоохранителя якобы «работают» на Пригожина, хотя они всего лишь выполняют поручения суда в соответствии с российским законом.

Ранее Симоновским судом Москвы был частично удовлетворен иск Пригожина к Соболь. Теперь сторонница Навального должна не только удалить все публикации из Twitter, которые порочат его честь и не соответствуют действительности, но и выплатить бизнесмену полмиллиона рублей.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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