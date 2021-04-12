Эксперт: Россия уже начала ответ на учения НАТО в Европе

Осуществляя свой комментарий для ИА «Красная Весна», популярный российский эксперт по вооружениям, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что глобальным и широкомасштабным ответом Российской Федерации на армейские учения Соединенных Штатов Америки и НАТО под названием Defender Europe станут не только учения, проводимые Россией в Черном море. Туда, как известно, в настоящее время перебрасывается Каспийская флотилия. Крупнейший военный аналитик и обозреватель сообщил, что глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, объявивший вчера об огромной концентрации 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц военной техники Североатлантического блока в непосредственной близости от рубежей России, также рассказал, что будет проверена боевая готовность всех отечественных войск.

Натовские маневры Defender Europe, которые упомянул министр Шойгу, на самом деле представляются чрезвычайно глобальными.

«Со стороны России осуществляется неожиданная ревизия боеспособности развернутых армейских подразделений на южном направлении. Участвуют три армии и две дивизии ВДВ. Вполне вероятно, что сюда будут переброшены и авиационные соединения», — говорит Леонков.

Со стороны НАТО на аэродромы балканских государств уже приземляются самолеты с военной техникой Соединенных Штатов Америки.

«Через месяц, в мае, начнется фаза осуществления главных учений, которые пройдут и на море, и на суше. При этом, кстати, на территории Эстонии, Румынии и Болгарии будет высаживаться десант 7000 военнослужащих», — отметил эксперт.

Леонков обратил внимание на то, что в рамках учений многотысячные группировки будут отрабатывать «многосредовое взаимодействие», а также преодоление «зон запрещения маневра и доступа» таких, как существующая в Черном море.

«В Черное море зашли два американских корабля, эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt — корабли, которые, скорее всего, будут отрабатывать противовоздушную фазу и выполнять определенные пуски», — отметил военный эксперт.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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