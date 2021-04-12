В РФ разработали ныряющий патрульный корабль «Страж»

Центральное конструкторское бюро «Рубин» разработало первый отечественный погружной патрульный корабль. Предназначается он для зарубежных заказчиков.

«Страж» - так называется первая модификация корабля-«ныряльщика», который органично сочетает в себе функции и особенности подводной лодки и надводного патрульного корабля. Однако на мировой рынок модель будет выведена под названием BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry).

Разработка не потребовала больших финансовых вложений. Заказчику же погружной корабль очень быстро окупится благодаря тому, что сможет эксплуатироваться для пресечения браконьерства и других экономических нарушений.

«Страж» может использоваться не только для охраны, но и в качестве спасательного либо исследовательского судна.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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