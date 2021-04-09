Туроператоры предложили россиянам альтернативу Турции и Танзании

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в интервью «360» назвал Египет единственно возможной альтернативой Турции, куда россиянам можно отправиться на отдых.

По его словам, других альтернатив курортам Турции просто не существует, ибо все остальные обойдутся на порядок дороже.

«Турцию, конечно, если не откроют Египет, заменить нечем. Единственный, кто может конкурировать по ценам с ней, – это Египет», - уверен Канторович.

Грецию в качестве альтернативы рассматривать не стоит, считает он, поскольку в страну еженедельно могут въезжать не более четырех тысяч россиян.

А вот подобрать альтернативу отдыху в Танзании гораздо проще. С этой страной по ценам и уровню сервиса могут конкурировать Объединенные Арабские Эмираты. Отдых там туристам может обойтись даже дешевле, и это при том, что туда еще и лететь гораздо ближе.

С 15 апреля до 1 июня включительно, как уже сообщалось ранее, Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на фоне ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом в этих странах.

К эвакуации российских туристов решено не прибегать. Однако они сами, при желании, могут досрочно вернуться с отдыха.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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