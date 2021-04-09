Британский телеканал Sky News показал полевой лагерь ВС России под Воронежем

Телеканал Sky News показал полевой лагерь ВС России под Воронежем.

Под Воронежем, в 250 километрах от украинской границы расположился новый временный военный городок. Там недавно побывали журналисты британского телеканала Sky News. Непосредственно в лагерь их не пустили, однако разрешили пофотографировать и поснимать.

«На железнодорожной станции Масловка к югу от российского города Воронежа есть небольшой военный городок, несколько грузовиков и палаток. Поляна изрезана колеями из-за постоянной разгрузки военной техники в последние недели», — утверждают обозреватели Sky News.

По словам журналистов-очевидцев, в лагере дислоцируется не менее 500 единиц военной техники, причем много ее появилось совсем недавно. По словам россиян, они проходят плановые военные учения, пишет Дождь.

В то же время в Европе и США не очень доверяют официальным заявлениям Москвы и продолжают пугать «российской агрессией». Более того, обвиняют Москву в эскалации конфликта в Донбассе.

«Все это не похоже на полноценную подготовительную операцию к войне. Скорее, похоже на демонстрацию силы, своей мощи — в том числе и для того, чтобы оказать давление на украинское правительство. Но едва ли Россия готова пойти войной на Украину, хотя после 8 лет действия санкций точки воздействия на нее со стороны европейских государств уже практически утеряны», - заключили журналисты «Sky News».

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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