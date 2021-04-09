СМИ: вечером объявят о закрытии полетов в Турцию

Россия собирается закрыть авиасообщение с Турцией из-за осложнившейся там эпидемиологической обстановки. Ряд отечественных СМИ сообщает о том, что решение о закрытии властями может быть озвучено уже через несколько часов.
К примеру, радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на собственный осведомленный источник, передала, что о закрытии авиасообщения с Турцией будет объявлено сегодня вечером.
На такое решение российский Кабмин может пойти из-за наблюдающегося ухудшения эпидемической обстановки по коронавирусу в этой стране, которую россияне облюбовали для отдыха.
Ожидается, что ограничительные меры коснутся чартерного сообщения.
Официального подтверждения этой информации на текущий момент нет.
А агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к членам Оперативного штаба, сообщило, что по состоянию на сейчас какого-либо решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию не принято.
Более того, заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме на сегодня не планируется.
Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Комментировать