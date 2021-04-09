Песков опроверг слухи о дополнительных выходных в мае

Сегодня, 19:49

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Песков опроверг слухи о дополнительных выходных в мае

Информация о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, не нашла подтверждения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что слухи дошли и до него, но подтвердить или опровергнуть их он не может. Также представитель Кремля признался, что на этот период у самого Владимира Путина есть рабочие планы.

Песков заметил, что сегодня эпидемиологическая ситуация по всей стране остается гибкой, поэтому правительство и оперативный штаб принимают соответствующие решения в зависимости от обстановки.

Сегодня точно известно, что жители нашей страны будут отдыхать три дня с 1 по 3 мая, чтобы отметить День труда, потом на четыре дня вернуться к работе и снова отдохнут еще три дня с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Получается, что две первые недели мая для россиян будут четырёхдневными.

В следующий раз такая неделя ждет работающих граждан нашей страны в честь Дня России. Выходной – 12 июня выпадает на субботу, поэму 14 июня, понедельник, будет выходным. Таким образом, вторая рабочая неделя лета тоже станет короче на день.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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