Масштабная проверка ВС РФ идет по всей стране

Сегодня, 11:14

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Масштабная проверка ВС РФ идет по всей стране

Плановые проверки Вооруженных сил России начались массово по всей стране. Предполагается, что в рамках программы будет проведено не менее 4 тысяч учений, в которых будут задействованы все виды и роды войск, информирует «Первый канал».

В ходе масштабных учений, которые запланированы на апрель, будет проверена боеготовность и оснащенность летчиков, десантников, мотострелков, танкистов и остальных подразделений ВС РФ. Амплитуда учений затронет территорию от Дальнего Востока до Крыма, в ходе которых будет выявлена не только общая готовность российской армии, но и техническая оснащенность подразделений.


В Приморском крае уже были проведены испытания десантно-штурмового подразделения, причем основной задачей для десантников стала высадка не на парашютах, а спуск по тросам с вертолетов. В соседней Камчатке были проведены показательные полеты с участием пяти самолетов ИЛ-38, которые получили задачу найти и уничтожить вражеские подводные лодки, а также выставить противолодочные минные заграждения.

Стратегические учения прошли также в Таджикистане на горном полигоне Ляур, где российские военные провели тренировку на 201-й военной базе РФ. Отработка ситуаций с нападением условного противника прошла в Кемеровской области, Тамбовской области и в Крыму. В ходе проведенных тренировок российские военнослужащие продемонстрировали отличную командную работу, профессионализм и компетентность в условиях непредвиденных ситуаций.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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