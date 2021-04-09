Контроль за качеством воды в Москве усилили на фоне весеннего паводка

Сегодня, 10:39

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Контроль за качеством воды в Москве усилили на фоне весеннего паводка

В столице усиленно следят за качеством воды в период паводка.

По словам замглавы Москвы Петра Бирюкова, лаборатории и инспекции санитарной зоны переведены на усиленный режим работы. Проводятся дополнительные пробы в устьях малых рек и притоков. Пока контроль качества воды осуществляется дважды в сутки, но при необходимости отбор проб воды может проводиться ежечасно.

Контроль качества ведется как лабораторным способом, так и с помощью приборов, которые в непрерывном режиме анализируют и фиксируют изменения воды по основным показателям.

Такая информация позволяет оперативно реагировать и своевременно вносить коррективы в технологию подготовки водопроводной воды – правильно дозировать реагентную обработку, проводить дополнительную очистку и увеличивать частоту промывки фильтров.

Неусыпный контроль специалистов службы за физико-химическими и микробиологическими показателями воды позволяет поставлять москвичам пригодную для использования и соответствующую всем требованиям и нормам водопроводную воду.


Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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