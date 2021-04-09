Российские корабли выстроились в боевой порядок вблизи границ Украины

Сегодня, 08:34

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Российские корабли выстроились в боевой порядок вблизи границ Украины

Развертывание украинских военных сил вблизи российской границы в Крыму и нежелание Киева урегулировать ситуацию на востоке Украины дипломатическим путем вынудило Россию отправить на защиту Донбасса и крымского полуострова боевые корабли.

Теперь российские военные могут обеспечить защиту Крыма от атак и провокаций со стороны украинских силовиков, а также обеспечить безопасность на Донбассе в случае ввода российских миротворцев в этот регион, о чем ранее сказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Пребывание российских боевых кораблей в водах Азовского моря в очередной раз напоминает, что усиление напряженности в регионе может вылиться в серьезные последствия.

В то же время, есть информация о том, что развертывание кораблей Каспийской флотилии в водах Азовского моря осуществляться не будет, поскольку они следуют в Черное море.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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