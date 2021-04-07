«Открытая Россия» составляет списки противодействовавших оппозиции компаний

Представители «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) объявили о запуске проекта по сбору информации о предпринимателях, симпатизирующих властям, сообщает Daily Storm. Эти компании внесут в черный список и будут рекомендовать избегать приобретение их товаров и услуг.

Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров отметил, что идея проекта «Пособники» появилась давно. Она была связана с тем, что некоторые предприниматели часто отказывали оппозиции в оказании услуг или же подавали на их представителей в суд. Кроме того, по его мнению, они получают новые госзаказы и различные преференции как раз за счет своей позиции.

Для примера Пивоваров вспомнил о случае с рестораном «Армения» и кафе «Мандариновая утка», подававшим многомиллионные иски к навальнистам после несанкционированных митингов под их дверями. По словам бизнесменов, из-за протестов они лишились выручки.

Также директор «Открытой России» перечислил некоторые компании, которые могут попасть в черный список. Среди них компания переводчиков Exlibris, екатеринбургская компания «Сима-Ленд», сеть ресторанов «Теремок», сеть копировальных центров «Копирка» и другие – в «Открытой России» ждут предложений сторонников.

При этом Пивоваров отказался от создания белых списков, поскольку подобный пиар может негативно повлиять на бизнесменов, не поддерживающих Кремль.

Идею проекта прокомментировал известный сыровар Олег Сирота.

«Слушайте, для меня попадание в такой список — большая честь. Я бы им за это даже заплатил, потому что нормальных людей больше и больше будут покупать нашу продукцию», - сказал он.

Одновременно с проектом «Открытой России» либертарианцы из «Гражданского общества» выразили готовность создать другой, «белый» список «социально ответственного бизнеса». Они считают необходимым фиксировать тех, кто не поддерживает действующую власть, и в своем релизе называют этот шаг очень важным, так как сейчас в стране «практически отсутствует репутационный институт».

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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