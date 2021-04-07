Рост преступности в Петербурге объяснили дистантом

По данным отчета МВД РФ на начало текущего года Санкт-Петербург занимает первое место в России по росту преступности.

На вопрос почему так происходит, и что влияет на статистику попыталась ответить профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, ведущий российский эксперт по вопросам семьи и детства Альбина Бесчасная, сославшись на статистику, согласно которой большая доля правонарушений сегодня совершается с использованием интернета и мобильной связи.

Преступные сети кибермошенников стали развиваться с небывалой активностью в дни глобального дистанта. Период действия строгих ограничительных мер заставил россиян научиться жить онлайн – покупать, продавать, учиться и развлекаться.

В таких условиях оказаться в ловушке мошенников куда проще.

Стоит отметить, что сами организации, их колл-центры и офисы могут располагаться где угодно, в том числе и за пределами нашей страны. А вот жертвами для своих атак преступники выбирают крупные города. Далее заявления от обманутых граждан поступают по месту совершения преступления. Следовательно, влияют на статистику конкретного города и региона.

Это одна из причин, почему северная столица России показала такие печальные результаты.

Другим фактором роста преступности становится безработица. Число преступлений, совершенных безработными лицами в регионе выросло на 134,6%. Несмотря на то, что по официальным данным безработица не растет, количество вакансий тоже не демонстрирует положительную динамику. Рынок труда находится в застое.

В криминологии принято определять факторы роста преступности: экономический, социальный, психологический и состояние морально-нравственного климата, рассказала эксперт. Эти факторы наглядно демонстрируют, что на самом деле происходит с обществом. На текущий момент правительство страны прикладывает много усилий, чтобы помочь обедневшим россиянам. А это, безусловно, подтверждает, что общество действительно нуждается в скорой помощи. Сегодня остро стоит вопрос укрепления социально-экономического положения населения всей страны.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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