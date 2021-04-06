Глава Роспотребнадзора рекомендовала воздержаться от поездок в Африку

Сегодня, 16:54

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Глава Роспотребнадзора рекомендовала воздержаться от поездок в Африку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала соотечественникам повременить с поездками в Африку из-за высокого риска заражения малярией.

«Я бы хотела отметить еще и Африку, куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться. Скажу почему: малярия. Мы говорим об одной инфекции, о COVID-19, а другие никуда не ушли и в части завозов», - сказала она, выступая в эфире радио «Комсомольская правда».

Анна Попова обратила внимание на то, что в минувшем году были завезены не один-два случая. Речь идет о 57. Все эти более чем полусотни случаев малярии были выявлены у россиян, которые вернулись из мест, где они отдыхали либо работали.

Кроме того, если обратиться все к той же статистике, в прошлом году в РФ были завезены 122 случая лихорадки Денге и 5 случаев пневмококковой инфекции.

Малярия считается излечимой болезнью, которая представляет угрозу для жизни больного. Ее вызывают паразиты вида Plasmodium falciparum, которые переносятся людям самками зараженных комаров при укусах.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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