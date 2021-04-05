Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров раскритиковал песню Манижи

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал песню Манижи, которую она намерена презентовать на конкурсе «Евровидение-2021». Певица с таджикскими корнями будет представлять в Роттердаме Россию.

Макаров признался, что в целом «ничего не понял» в тексте скандальной композиции «Русская женщина», ибо для него конкурс «совсем другая планета».

«Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться и тихо-тихо перейти или к буйному, или к тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего и не понял. Больше не хочу возвращаться к этому вопросу, комментировать этот бред», - заявил спикер.

29-летняя певица Manizha (Манижа Сангин) ранее вызвала на себя критику депутатов Госдумы.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко, критикуя песню, порекомендовала ознакомиться с текстом композиции россиянам, которые ее еще не слышали.

«Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем?» - возмутилась она.

Ранее сообщалось, что композицию артистки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды намерен проверить Следком.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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