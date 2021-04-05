Под Ростов были переброшены мощные артиллерийские системы залпового огня РСЗО «Торнадо-Г»

Пресс-служба Южного военного округа РФ сообщила о том, что войсковая часть под Ростовом получила сверхмощную артиллерийскую систему «Торнадо-Г».

РСЗО «Торнадо-Г» усилит вооружение одного из артиллерийских подразделений мотострелкового соединения, развернутого в Ростовской области. Это модернизированная система залпового огня, которая может поражать цели на расстоянии до 40 километров. По некоторым данным, «Торнадо-Г» может вести огонь по целям, которые находятся на удалении до 100 километров.

Особенностью РСЗО «Торнадо-Г» является высокая точность. Для наведения реактивных снарядов используются военные спутники.

О точной дислокации новой артиллерийской системы пресс-служба ЮВО не стала говорить. Тем не менее, в СМИ прозвучали предположения, что «Торнадо-Г» мог поступить на вооружение Варшавского полка, развернутого в Неклиновском районе Ростовской области.

А поскольку Варшавский полк находится недалеко от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то, как отмечают эксперты, его могут использовать для удара по позициям украинских военных, если они начнут масштабную атаку на ЛДНР.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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