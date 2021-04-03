Собеседник "переобулся" в суде по делу Пригожина

В издании «Собеседник» утверждают, что не имеют никакого отношения к письмам петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

В Савеловском районном суде состоялось заседание по иску Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко. Бизнесмен обратился в суд после публикации лживых материалов на сайте «Собеседника». Он намерен призвать виновных к ответственности за клевету.

Юристы «Конкрода» предоставили суду нотариальный протокол заверения писем от юриста «Собеседника» Романа Шишкина с предложением заключить мировое соглашение. Сам Роман Шишкин во время заседания настаивал на фальсификации. Он заявил, что не отправлял письма. Суд запросил выписку у компании Mail.ru Group, чтобы выяснить личность отправителя.

К материалам дела также приобщили предоставленное юристами «Конкорда» заключение психолога, который подтвердил, что высказывания ответчика в адрес истца воспринимаются как порочащие.

Следующее заседание пройдет 26 мая.

Напомним, юристы компании «Конкорд» подали апелляцию в Мосгорсуд на решение Савеловского суда по иску петербургского бизнесмена к журналисту Шевченко за клевету на YouTube-канале.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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