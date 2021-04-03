В безвыходном положении: «Новая газета» не смогла ответить на вопросы юристов Пригожина

Сегодня, 08:19

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В безвыходном положении: «Новая газета» не смогла ответить на вопросы юристов Пригожина

Пресс-служба компании «Конкорд» разместила сообщение о том, что в «Новой газете» не нашли, чем ответить Евгению Пригожину по поводу фейковой публикации, касающейся деятельности бизнесмена.

Юристы «Конкорда» адресовали открытое письмо изданию с просьбой ответить на три вопроса. Речь идет о материале, в котором автор представил большой объем недостоверной информации о Пригожине, не потрудившись сопроводить ее какими-либо доказательствами.

Редакция издания ответила юридической службе «Конкорда», однако какой-либо конкретики ни на один вопрос не прозвучало. Таким образом, «Новая газета» в очередной раз показала свою некомпетентность и недобросовестную журналистскую работу. Пресс-служба «Конкорда» подчернула, что сотрудники издания занимаются распространением фейков.

«Это их стандартный способ сказать, что кто-то кого-то убил днем, и утверждать, что день был точно, а вот по поводу убийства ничего не утверждаем и кто кого убил тоже не знаем», — процитировали слова Евгения Пригожина в пресс-службе компании «Конкорд».


Юристы Пригожина также указали, что журналисты «Новой» использовали обороты, позволяющие избежать правовой ответственности. 

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