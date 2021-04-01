Барецкий рассказал о схронах криминальных авторитетов под Москвой

Сегодня, 19:29

Ольга Громова

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Барецкий рассказал о схронах криминальных авторитетов под Москвой

Артист Стас Барецкий, который в свое время был участником групп «Ленинград» и «Елочные игрушки», в эфире радиостанции «Говорит Москва» поведал о том, как живут сегодня криминальные авторитеты 90-ых годов.

По словам шоумена, криминальная история таких районов столичного региона, как Люберцы, Мытищи, Подольск, еще не завершена. Вокруг больших городов действуют «анклавы преступников». Легальный бизнес - например, автомастерская или ресторан, служит им прикрытием. На самом же деле они продолжают заниматься криминальными деяними.

«Тогда бандиты все свои схроны копили в Подмосковье, чтобы, если что, работали в Москве. То же самое в Питере, сейчас Московская и Ленинградская области самые криминальные», — твердит Барецкий.

Ситуация, по мнению шоумена, совершенно не изменилась. И лихие «90-ые» не закончились.

«У людей там такие схроны не то что оружия, а я не знаю, что там есть – мне кажется, армию можно собрать быстро», - заверил Стас Барецкий.

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