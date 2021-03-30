В Совфеде предложили Маниже изменить название песни «Русская женщина»

Сегодня, 20:29

Ольга Громова

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В Совфеде предложили Маниже изменить название песни «Русская женщина»

В Совете Федерации не оценили должным образом песню для конкурса «Евровидение» от России, которую в ходе проведенного голосования выбрали зрители.

Восьмого марта 2021 года стали известны результаты национального отбора, согласно которым представлять страну на международном песенном конкурсе будет певица Манижа с песней Russian Woman (Русская женщина).

Сенатор Алексей Пушков выбор телезрителей счел странным.

«Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно «понравиться только фрикам», — написал он в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что в Совфеде поставлен вопрос о выборе такой композиции для участия в конкурсе. Маниже предложено как минимум сменить название композиции. Потому как в ряде регионов действующим названием могут возмутиться.

Заметим, что Пушков высказался уже после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала песню конкурсантки и поручила запросить у Первого канала информацию о прозрачности процедуры выбора участника и непосредственно самой композиции.

Напомним: Евровидение в 2021 году решено провести в оффлайн-формате с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

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