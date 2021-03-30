ВМФ России отработал уничтожение турецкого военного флота у берегов Крыма

Сегодня, 13:49

Александр Зуев

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ВМФ России отработал уничтожение турецкого военного флота у берегов Крыма

Корабли Черноморского флота ВМФ РФ и ракетные комплексы береговой обороны «БАЛ» и «Бастион» отработали уничтожение турецкого флота, приблизившегося к побережью Крыма.

Проведенные учения стали ответом на поддержку Турцией позиции Украины в вопросе принадлежности Крыма, а также на участие турецких боевых кораблей в маневрах НАТО «SeaShield 2021», в ходе которых выполнялись удары, нацеленные на российский флот и Крым.

В учениях кораблей ВМФ РФ задействовали и шесть подлодок типа «Варшавянка», которые за малошумность западные эксперты окрестили «черными дырами». Таким образом, корабли противника подверглись условной атаке со стороны Черноморского флота РФ.

Между тем военный обозреватель Олег Лукьянов отмечает, что учения в ВМФ РФ проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом боевой подготовки. Как отметил эксперт, заявления Анкары о непризнании воссоединения Крыма с Россией звучали и раньше, также как и турецкие военные корабли участвовали в маневрах североатлантического альянса неоднократно до этого, пишет avia.pro

Турция — член НАТО, поэтому бессмысленно и проводить учебу по нейтрализации только ее кораблей. Тем более, что Анкара едва ли решится воевать с Россией в одиночку.

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