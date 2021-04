Somebody to love: взрывной флешмоб ВС РФ покоряет мир

В видео для флешмоба Somebody to love показали возможности Вооруженных сил России.

Somebody to love – это новый флешмоб, который организовали футбольные фанаты, пишет Русская Весна . В рамках флешмоба в соцсетях они начали публиковать видео, в которых запечатлены яркие моменты с участием болельщиков разных футбольных клубов. В качестве музыкального сопровождения звучит ремикс известной композиции Somebody to love рок-группы Jefferson Airplane.

При этом каждое видео начинается с фразы What is (что такое) и далее указывается название организации, о которой будет идти речь в ролике.

Идея составлять подобные сюжеты, похоже, очень понравилась не только футбольным фанатам. Ее поддержали представители разных профессий. Появилось и видео о Вооруженных силах РФ.

В ролике об Армии России энтузиасты показали российских военных, которые демонстрируют свои профессиональные навыки, а также вставили моменты, подтверждающие огромный потенциал российской военной техники и вооружения.