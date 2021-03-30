Somebody to love: взрывной флешмоб ВС РФ покоряет мир

Сегодня, 10:14

Анна Лисова

0

Image 16+
Somebody to love: взрывной флешмоб ВС РФ покоряет мир

В видео для флешмоба Somebody to love показали возможности Вооруженных сил России. 

Somebody to love – это новый флешмоб, который организовали футбольные фанаты, пишет Русская Весна. В рамках флешмоба в соцсетях они начали публиковать видео, в которых запечатлены яркие моменты с участием болельщиков разных футбольных клубов. В качестве музыкального сопровождения звучит ремикс известной композиции Somebody to love рок-группы Jefferson Airplane.

При этом каждое видео начинается с фразы What is (что такое) и далее указывается название организации, о которой будет идти речь в ролике. 

Идея составлять подобные сюжеты, похоже, очень понравилась не только футбольным фанатам. Ее поддержали представители разных профессий. Появилось и видео о Вооруженных силах РФ. 

В ролике об Армии России энтузиасты показали российских военных, которые демонстрируют свои профессиональные навыки, а также вставили моменты, подтверждающие огромный потенциал российской военной техники и вооружения. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Somebody to love: взрывной флешмоб ВС РФ покоряет мир

Сегодня, 10:14

Минобороны РФ срочно перебрасывает в Крым военную технику ВС из-за провокаций ВСУ

Вчера, 10:54

Милов оказался не готов к суду с Пригожиным

30-03-2021, 15:09

Россиянка отправится в колонию на 12 лет за передачу секретных сведений Украине

29-03-2021, 12:39

Военные начали крупные учения на востоке РФ

29-03-2021, 11:19

Огромные колонны военной техники ВС РФ стягиваются под Ростовом около границы с Украиной

29-03-2021, 10:54

Российские врачи потребовали оказать медпомощь Навальному

28-03-2021, 20:24

19FortyFive: военный флот России «становится гиперзвуковым убийцей»

27-03-2021, 12:09

Life: депутат Госдумы устроил дебош на борту самолета и требовал алкоголь

26-03-2021, 18:39

«Люди стремятся к саморазвитию»: Шугалей о популяризации скейт-бординга в Сыктывкаре

24-03-2021, 18:44

Шойгу отменил приказы своего предшественника Сердюкова

24-03-2021, 15:34

Комплексы С-500 «Прометей» могут появиться в Крыму

22-03-2021, 16:54

Названы виды оружия, которое будет применять Россия в случае атаки на Крым

22-03-2021, 13:09

«Новая газета» и «Мемориал» в начале 2000-х перешли на сторону боевиков

18-03-2021, 12:54

В Чувашии 11-летний мальчик упал с 23-го этажа на автомобиль и выжил

18-03-2021, 12:19

Стрелков: РФ не выдаст экс-главу ЛНР Плотницкого Украине

18-03-2021, 08:49

Российскую атомную субмарину «Кашалот» утилизируют за 400 миллионов рублей

17-03-2021, 17:04

Россияне смогут поехать на поезде в Крым со своей машиной

11-03-2021, 19:34

СМИ раскрыли схему создания «Росбалтом» фейков о российских инструкторах в ЦАР

11-03-2021, 18:39

Передвижение военной техники под Ростовом попало на видео

11-03-2021, 15:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров