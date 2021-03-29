Минобороны РФ срочно перебрасывает в Крым военную технику ВС из-за провокаций ВСУ

В ответ на провокации со стороны Украины Россия перебрасывает дополнительную военную технику в Крым.

После того как военное ведомство РФ получило информацию о том, что ВСУ развернули в нескольких десятках километров от Крыма ракетное тактическое вооружение, ведомство усилило оборону полуострова, передает Avia.pro . Ситуацию обостряет и то, что Киев перебросил дополнительные силы к линии разграничения в Донбассе и сейчас там по некоторым данным находится до 90 тыс. украинских военных

Чтобы защитить полуостров от ракет ВСУ, которые находятся в зоне, позволяющей атаковать практически любую точку Крыма, на границе с ВСУ будут развернуты дополнительные военные подразделения.

Ранее в Сеть попали видео и фото техники, следующей по направлению к Крыму. Со слов очевидцев, переброска техники на полуостров осуществлялась железной дорогой.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ не дают официальных комментариев касательно размещения дополнительных сил на территории Крыма. Но эксперты уверены, что в такой способ Россия дала понять Киеву насколько провальной будет любая попытка вернуть силой контроль над полуостровом.