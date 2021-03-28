Милов оказался не готов к суду с Пригожиным

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин попросил МВД России выяснить личность ведущего YouTube-канала «Навальный Live». О причинах обращения предпринимателя в правоохранительные органы рассказала пресс-служба компании «Конкорд».

По словам представителей Пригожина, в суде по иску бизнесмена к блогеру Алексею Навальному и его партнеру Владимиру Милову представители ответчика неоднократно заявляли, что Навальный не имеет отношения к данному YouTube-каналу.

В свою очередь, как передает пресс-служба «Конкорда», Евгений Пригожин решил отозвать иск в адрес Алексея Навального. Представители бизнесмена пояснили, что в планы Пригожина входит помочь блогеру разобраться в том, кто конкретно использует его личность на канале «Навальный Live».

По мнению бизнесмена, вся ответственность за публикацию недостоверной и оскорбительной информации лежит на Владимире Милове – авторе видео с клеветой против Пригожина.

«Кто является владельцем канала «Навальный Live», будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын», — заявил бизнесмен.

Сам Милов на судах не появлялся, а его защиты была откровенно не готова к тому, что отвечать за клевету ему придется одному.

«Несмотря на громкие заявления Милова в соцсетях, о том, что он намерен прийти в суд и добиваться правды, ни на одно заседание он так и не явился и, похоже, не явится. Его представитель свою позицию также не обозначила и попросила суд об очередном отложении дела для ознакомления с материалами», – написали в заявлении представители пресс-службы компании «Конкорд».

Напомним, что иск Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову касался клеветы, которая прозвучала в ряде видеороликов на канале «Навальный Live».

Ранее суд уже призвал Навального выплатить Пригожину 500 тысяч рублей. Владимир Милов открыто игнорирует судебные заседания по исковым требованиям бизнесмена, хотя ранее обещал повторить все свои оскорбления в адрес главы «Конкорда» в зале суда.